Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi oyuncu listesi açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transfer Eric Bailly de listede yer aldı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya gönderdiği listede yeni transfer Eric Bailly de yer aldı. Umut Meraş, Emrecan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Kartal Yılmaz, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün ise listeye yazılmadı.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan kadrosu şu şekilde; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Eric Bailly, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Alex Chamberlain, Milot Rashica, Ante Rebic, Valentin Rosier, Demir Ege Tıknaz, Cenk Tosun, Salih Uçan, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov