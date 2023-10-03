Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını İsrailli hakem yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda evinde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın Lugano'yu konuk edeceği karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş 4 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Beşiktaş Stadyumu'nda 19.45'te başlayacak mücadelede İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.