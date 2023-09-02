Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği D Grubu fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano ile eşleşti.