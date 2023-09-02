Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü açıklandı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği D Grubu fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano ile eşleşti.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü açıklandı. D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını
21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın maç programı şöyle:
21 EYLÜL PERŞEMBE
Club Brugge - Beşiktaş
5 EKİM PERŞEMBE
18: 45 Beşiktaş - FC Lugano
26 EKİM PERŞEMBE
FK Bodø/Glimt - Beşiktaş
9 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş - FK Bodø/Glimt
30 KASIM PERNŞEMBE
Beşiktaş - Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
FC Lugano - Beşiktaş
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor