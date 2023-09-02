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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi fikstürü açıklandı

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği D Grubu fikstürü belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano ile eşleşti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın fikstürü açıklandı. D Grubu'nda Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) ile eşleşen siyah-beyazlı ekip ilk maçını

21 Eylül Perşembe günü oynayacak. Club Brugge deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ın maç programı şöyle:

21 EYLÜL PERŞEMBE

Club Brugge - Beşiktaş

5 EKİM PERŞEMBE

18: 45 Beşiktaş - FC Lugano

26 EKİM PERŞEMBE

FK Bodø/Glimt - Beşiktaş

9 KASIM PERŞEMBE

Beşiktaş  - FK Bodø/Glimt

30 KASIM PERNŞEMBE

Beşiktaş  - Club Brugge

14 ARALIK PERŞEMBE

FC Lugano - Beşiktaş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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