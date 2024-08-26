Beşiktaş'ın transfer hedefi Felix Uduokhai İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi. Transfer görüşmeleri için İstanbul Havalimanı'na gelen Uduokhai, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında açıklamada bulunmayan Uduokhai, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.
Alman futbolcu, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.