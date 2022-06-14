Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Saiss, İstanbul'a geldi
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.
Fas'tan eşi ve çocuklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Saiss'in yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor