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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Saiss, İstanbul'a geldi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Saiss, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi.

Fas'tan eşi ve çocuklarıyla İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Saiss'in yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

İstanbul Havalimanı Beşiktaş İstanbul Fas Spor Haberler

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