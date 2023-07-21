Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden...
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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi. Siyah-beyazlılar, transferi askıya aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor