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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden...

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi. Siyah-beyazlılar, transferi askıya aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş İstanbul Spor Haberler

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