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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rafa Silva İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekizli futbolcu Rafa Silva, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Rafa Silva, taraftarlar tarafından karşılandı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekizli futbolcu Rafa Silva, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile birlikte Portekiz'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, çok sayıda taraftar karşıladı.

Beşiktaş forması giyerek havalimanından çıkan Rafa Silva, Feyyaz Uçar ve Hüseyin Yücel'le birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara kendisini karşıladıkları için teşekkür eden Portekizli futbolcu, "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum, bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Portekiz'in yıldız isimlerinden Rafa Silva'yı uzun süren görüşmelerin ardından İstanbul'a getirdiklerinin altını çizerken, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise transferlerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Hayırlı olsun. Bugünler daha kötü günlerimiz, daha iyi günler göreceğiz. Hep beraber burada daha çok buluşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından taraftarlarla bir araya gelen Rafa Silva, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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