Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Portekizli oyuncu Rafa Silva'yı taşıyan özel uçak, bu akşam saat 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık...

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Portekizli oyuncu Rafa Silva'yı taşıyan özel uçak, bu akşam saat 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. - İSTANBUL