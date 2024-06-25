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Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Portekizli oyuncu Rafa Silva'yı taşıyan özel uçak, bu akşam saat 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık...

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Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Portekizli oyuncu Rafa Silva'yı taşıyan özel uçak, bu akşam saat 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Portekizli oyuncu Rafa Silva'yı taşıyan özel uçak, bu akşam saat 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Havalimanı Rafa Silva Beşiktaş Havacılık Spor Haberler

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