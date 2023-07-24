Beşiktaş'ın Tiran ile oynayacağı rövanş maçını İngiliz hakem yönetecek
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Tiran arasında oynanacak rövanş maçını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Maç, Elbasan Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk ekibi Tiran ile Beşiktaş arasında oynanacak rövanş müsabakasını İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbasan Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak maçta Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ile Neil Davies üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise John Brooks yapacak.
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Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor