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Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Solskjaer Süper Lig'deki İlk Yenilgisini Aldı

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Solskjaer Süper Lig'deki İlk Yenilgisini Aldı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk yenilgisini bu maçla yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk yenilgisini Gaziantep FK karşısında aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarından zaferle ayırılırken, Antalyaspor ile ise berabere kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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