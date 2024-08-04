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Beşiktaş'ın Süper Kupa galibiyeti taraftarlarla kutlandı

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Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmasını ardından siyah beyazlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde galibiyeti coşkuyla kutladı.

Beşiktaş'ın Süper Kupa galibiyeti taraftarlarla kutlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmasını ardından siyah beyazlı taraftarlar, Nevzat Demir Tesisleri'nde galibiyeti coşkuyla kutladı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kupayı kaldırarak taraftarın coşkusuna ortak oldu.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, zaferini coşkuyla kutlamak için Ümraniye'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne döndü. Beşiktaş takımı, bir grup taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, kupayı kazanan oyuncular ve teknik heyet için bir karşılama gerçekleştirdi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki takım, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile birlikte, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve futbolcular, otobüsten inerek taraftarları selamladı.

Taraftarlar ve futbolcular arasında büyük bir coşku yaşandı. Futbolcular ve teknik ekip kupayı kaldırarak taraftarın coşkusuna ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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