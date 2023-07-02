Beşiktaş'ın Somaspor'dan transfer ettiği genç oyuncu Emrecan Bulut, fabrika işçiliğinden peri masalına

Beşiktaş'ın TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor'dan transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, fabrika işçiliği yaparken gerçekleşmeyi hayal bile edemediği bir kahramanlık hikayesine sahip olduğunu söyledi. Emrecan, amatör ligden çıkarak Beşiktaş'a transfer olmanın inanılmaz bir duygu olduğunu ifade etti.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Somaspor'dan 4+1 yıllığına kadrosuna kattığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut, fabrika işçiliğinden çıkıp gerçek bir peri masalının kahramanı olduktan sonra Demirören Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Emrecan, hayalini bile kuramadağı duygular yaşadığını söyledi.

Son yıllarda amatör ligden gençleri A takıma alarak vitrine çıkaran Manisa'nın mütevazı ilçe takımı Somaspor'daki tek sezonluk performansıyla parlayan Emrecan Bulut, amatör olarak futbol oynayıp, uzun süre fabrika işçiliği yaparken kendisini Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde buldu.

Futbol sahalarından koptuğu pandemi döneminde Manisa'da buzdolabı parçaları yapan bir fabrikada 1.5 seneden fazla işçi olarak çalıştığını söyleyen Emrecan, Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapıp her genç futbolcu gibi artık A Milli Takım'da da forma giymeyi hayal ettiğini dile getirdi.