Beşiktaş'ın sol beki Masuaku cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta sol bek Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Arthur Masuaku, Süper Lig'in son haftasında oynanacak Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Bu müsabaka öncesinde Arthur Masuaku, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar sarı kart sınırında olan isimlerdi. Siyah-beyazlılarda Kongolu defans oyuncusu Arthur Masuaku, 82. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor maçında görev alamayacak.

Kasımpaşa karşısında maça 11'de başlayan Masuaku, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL