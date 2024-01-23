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Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş sakatlandı

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Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı öncesi sol bek oyuncusu Umut Meraş, ısınma esnasında sakatlanarak yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.

Beşiktaş'ta sol bek Umut Meraş, Adana Demirspor maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanarak 11'deki yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda maç öncesi ısınma esnasında sol bek oyuncusu Umut Meraş, sol üst ön adalesinde yaşadığı ağrı sebebiyle yerini Emrecan Terzi'ye bırakmak zorunda kaldı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Umut Meraş, ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkarılmıştır. Umut Meraş'ın yerine Serkan Emrecan Terzi ilk 11'de forma giyecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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