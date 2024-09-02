Beşiktaş'ın Sivasspor galibiyeti sonrası maç sonu üçlüsü Uduokhai'den
Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra maç sonu üçlüsü yeni transfer Felix Uduokhai tarafından çektirildi.
Beşiktaş'ta Sivasspor galibiyeti sonrası maç sonu üçlüsü yeni transfer Felix Uduokhai'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı taraftarların klasikleşen maç sonu üçlüsünü yeni transfer Felix Uduokhai çektirdi.
Bundesliga ekiplerinden Augsburg'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katılan Uduokhai, 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL