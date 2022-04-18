Beşiktaş'ın sınıfta kalan deplasman karnesi

Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk dörtte bitirmesi gereken Beşiktaş, A. Alanyaspor, M. Başakşehir ve Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftada, GZT Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak büyük bir avantaj kaybetti.

Siyah beyazlılar ilk dörde girebilmek için, kalan 5 haftadaki maçlarını kazanıp, üstünde olan bu üç rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Yediği gol 23