Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk Maçının Hakemi Belli Oldu

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmada İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.