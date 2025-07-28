Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk Maçını İspanyol Hakem Yönetecek

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği maç, 31 Temmuz'da Polonya'nın Krakow kentinde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı, İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Diego Barbero ve Miguel Martinez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

Siyah-beyazlı takım, turun ilk maçında Tüpraş Stadı'nda rakibine 4-2 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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