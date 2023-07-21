UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu. Tirana, Arnavutluk Süper Ligi'nin en başarılı takımı durumunda ve maçlarını 22 bin 500 kişilik Arena Kombetare'de oynuyor. Takımda Türkiye'de mücadele etmiş tanıdık isimler de forma giyiyor.

Arnavutluk'un en çok şampiyon olan takımı

Avrupa maçlarını 22 bin 500 kişilik Arena Kombetare'de oynuyor

Arnavutluk ekibini piyasa değeri 5.53 Milyon Euro. Ayrıca takımın en değerli ismi ise sezon başında takıma dahil edilen stoper Erion Hoxhallari. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 550 bin Euro.