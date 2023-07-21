Beşiktaş'ın rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu. Tirana, Arnavutluk Süper Ligi'nin en başarılı takımı durumunda ve maçlarını 22 bin 500 kişilik Arena Kombetare'de oynuyor. Takımda Türkiye'de mücadele etmiş tanıdık isimler de forma giyiyor.
Arnavutluk'un en çok şampiyon olan takımı
Avrupa maçlarını 22 bin 500 kişilik Arena Kombetare'de oynuyorTanıdık isimler forma giyiyorOlgucan KALKAN / İSTANBUL, - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu. 1'inci Eleme Turu'nda sahasında 1-1 berabere biten maçın rövanşında deplasmanda Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden Tirana, adını 2'nci Eleme Turu'na yazdırdı. Beşiktaş, rakibini 27 Temmuz Perşembe günü sahasında konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.ARNAVUTLUK'UN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMISiyah-beyazlı ekibinb rakibi Tirana, Arnavutluk Süper Ligi'nin en başarılı takımı durumunda. Mavi-beyazlı ekip, tarihinde 26 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Son olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Tirana, geçtiğimiz sezon ise ligi averajla ikinci sırada tamamladı. 16 kez Arnavutluk Kupası'nı müzesine götüren Tirana ayrıca 11 kez de Arnavutluk Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.AVRUPA MAÇLARINI 22 BİN 500 KİŞİLİK ARENA KOMBETARE'DE OYNUYORArnavutluk ekibi, lig karşılaşmalarını Selman Stermasi Stadyumu'nda oynuyor. Ancak Avrupa kupaları mücadelelerinde ise rakiplerini 22 bin 500 kapasitesi Arena Kombetare'de konuk ediyor. Tiran'da bulunan şehir ayrıca Arnavutluk Milli Takımı'nın maçlarına da ev sahipliği yapıyor.TANIDIK İSİMLER FORMA GİYİYORTirana'da daha önce Türkiye'de mücadele etmiş isimler de forma giyiyor. Siyah-beyazlı ekibin rakibi, yeni sezon öncesinde Türkiye'de Menemenspor ve Boluspor formaları giyen Gentian Selmani'yi kadrosuna kattı. 25 yaşındaki file bekçisini bu sezon takımının oynadığı 2 maçta da ilk 11'de görev aldı. Arnavutluk ekibinde forma giyen ve Türkiye'den yolu geçen bir diğer isim ise Kristal Abazaj oldu. 27 yaşındaki forvet oyuncusu; 2020-21, 2021-22 sezonlarında İstanbulspor formaları giymiş, 2022-23 sezonunun başında Süper Lig'de 5 maçta görev aldıktan sonra Tirana'ya transfer olmuştu.TAKIMIN EN DEĞERLİ İSMİ HOXHALLARİ
Arnavutluk ekibini piyasa değeri 5.53 Milyon Euro. Ayrıca takımın en değerli ismi ise sezon başında takıma dahil edilen stoper Erion Hoxhallari. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 550 bin Euro.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor