Beşiktaş'ın Rafa Silva'da Kas Ödemi Tespit Edildi

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.