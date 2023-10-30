Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı Tarihi Değişti

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 3 Aralık Pazar gününe alındı.

Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihlerinin öne alındığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir. Bu doğrultuda; Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir. Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL