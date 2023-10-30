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Beşiktaş'ın Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Tarihi Öne Çekildi

Beşiktaş Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini 26 Kasım Pazar gününe alarak öne çektiğini duyurdu. Eğer çoğunluk sağlanamaz ise ikinci ve son toplantı 3 Aralık Pazar günü yapılacak.