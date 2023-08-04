Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçını İsviçreli hakem yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile yapacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Lukas Fahndrich yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lukas Fahndrich'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Guillaume Maire yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Lionel Tschudi oldu.

Siyah-beyazlıların Azerbaycan temsilcisi ile yapacağı rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu'nda saat 20.00'de.