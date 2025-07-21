Beşiktaş'ın Muhtemel Rakibi Belli Oldu

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Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Beşiktaş, 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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