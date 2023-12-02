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Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

2 Aralık 2023 15:29 Son Güncelleme: 15:30 Abone Ol

Beşiktaş, yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan bazı futbolcular kadroya alınmadı.