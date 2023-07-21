Beşiktaş'ın Lyanco transferinde sakatlık şoku

Beşiktaş'ta Lyanco şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekibin çarşamba akşamı İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun dizinde çıkan sakatlık nedeniyle transferin gerçekleşmeme ihtimali bulunuyor.

Beşiktaş'ın çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco'nun sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görüldü. Bu gelişme üstüne siyah-beyazlılar transferi beklemeye alırken, Brezilyalı savunmacı ikinci kez sağlık kontrolüne sokuldu. Lyanco'ya şartlı sözleşme teklif edilirken, oyuncu ilk etapta siyah-beyazlı ekibin bu teklifini kabul etmedi. Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolleri devam ederken, oyuncuyla görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi. Sağlık kontrollerinin ardından sakatlığın ağır olması halinde, siyah-beyazlı yönetim transferden vazgeçecek. Ancak oyuncunun sakatlığının ciddi olmaması durumunda şartlı sözleşme sunulacak.