Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 68. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupası maçları dolayısıyla ertelenen ilk hafta mücadelesinin ardından ligde 2025-2026 sezonuna 2. haftada Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

Ligde 67 sezonu geride bırakan siyah-beyazlı futbol takımı, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig'de en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 230 maçta 1203 galibiyet, 606 beraberlik, 421 yenilgi alırken 3669 gol atıp kalesinde 1949 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 67 sezonluk performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P 67 2230 1203 606 421 3669 1949 3772

Beşiktaş'ın "en"leri

Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1981-82, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2008-09, 2015-16, 2016-17, 2020-21

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-57 ve 1957-58 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağladı.

En iyi sezonu: 1991-1992 (Şampiyon)

O G B M A Y P 30 23 7 - 58 20 76

En kötü sezonları: 1975-1976, 1979-1980 (11'inci)

Sezon O G B M A Y P 1975-1976 30 5 17 8 25 32 27 1979-1980 30 8 13 9 25 27 29

En çok kazandığı sezon: 1959-60 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-76 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-76 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-96 (34 maçta 3 beraberlik)

En çok mağlup olduğu sezon: 2023-24 (38 maçta 14 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 2020-21 (40 maçta 89 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-73 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezonlar: 1959-60 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-13 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-90)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-81)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-90), 8-2 Altay (1994-95), 7-3 Göztepe (2002-03)

En iyi gol averajı: 1996-97 (+62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-76 (-7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 67 sezondaki performansı şöyle:

Sezon Derecesi O G B M A Y P 1959 - 14 8 2 4 22 17 18 1959-60 Şampiyon 38 29 7 2 68 15 65 1960-61 3 38 22 11 5 61 26 55 1961-62 3 38 16 16 6 48 24 48 1962-63 2 42 29 10 3 92 27 68 1963-64 2 34 22 8 4 57 19 52 1964-65 2 30 16 9 5 46 17 41 1965-66 Şampiyon 30 20 8 2 52 16 48 1966-67 Şampiyon 32 16 13 3 44 15 45 1967-68 2 32 15 12 5 42 24 42 1968-69 3 30 14 10 6 30 20 38 1969-70 9 30 10 10 10 26 26 30 1970-71 6 30 10 13 7 31 20 33 1971-72 4 30 12 10 8 28 23 34 1972-73 6 30 9 13 8 14 18 31 1973-74 2 30 13 14 3 34 19 40 1974-75 5 30 11 11 8 29 24 33 1975-76 11 30 5 17 8 25 32 27 1976-77 4 30 13 7 10 35 24 33 1977-78 5 30 12 8 10 33 29 32 1978-79 9 30 10 9 11 33 32 29 1979-80 11 30 8 13 9 25 27 29 1980-81 5 30 12 7 11 27 33 31 1981-82 Şampiyon 32 14 16 2 38 17 44 1982-83 5 34 16 7 11 49 30 39 1983-84 4 34 17 10 7 40 21 44 1984-85 2 34 19 12 3 49 19 50 1985-86 Şampiyon 36 22 12 2 65 21 56 1986-87 2 36 23 7 6 67 26 53 1987-88 2 38 22 12 4 68 29 78 1988-89 2 36 25 8 3 81 21 83 1989-90 Şampiyon 34 23 6 5 77 20 75 1990-91 Şampiyon 30 20 9 1 63 24 69 1991-92 Şampiyon 30 23 7 0 58 20 76 1992-93 2 30 19 9 2 68 23 66 1993-94 4 30 16 6 8 58 30 54 1994-95 Şampiyon 34 24 7 3 80 26 79 1995-96 3 34 22 3 9 74 46 69 1996-97 2 34 22 8 4 88 26 74 1997-98 6 34 13 9 12 56 40 48 1998-99 2 34 23 8 3 58 27 77 1999-00 2 34 23 6 5 74 27 75 2000-01 4 34 19 7 8 68 48 64 2001-02 3 34 18 8 8 69 39 62 2002-03 Şampiyon 34 26 7 1 63 21 85 2003-04 3 34 18 8 8 65 45 62 2004-05 4 34 20 9 5 70 39 69 2005-06 3 34 15 9 10 52 39 54 2006-07 2 34 18 7 9 43 32 61 2007-08 3 34 23 4 7 58 32 73 2008-09 Şampiyon 34 21 8 5 60 30 71 2009-10 4 34 18 10 6 47 25 64 2010-11 5 34 15 9 10 53 36 54 2011-12 4 40 16 12 12 55 47 60 2012-13 3 34 16 10 8 63 49 58 2013-14 3 34 17 11 6 53 33 62 2014-15 3 34 21 6 7 55 32 69 2015-16 Şampiyon 34 25 4 5 75 35 79 2016-17 Şampiyon 34 23 8 3 73 30 77 2017-18 4 34 21 8 5 69 30 71 2018-2019 3 34 19 8 7 72 46 65 2019-2020 3 34 19 5 10 59 40 62 2020-2021 Şampiyon 40 26 6 8 89 44 84 2021-2022 6 38 15 14 9 56 48 59 2022-2023 3 36 23 9 4 78 36 78 2023-2024 6 38 16 8 14 52 47 56 2024-2025 4 36 17 11 8 59 36 62

NOT: 2011-12 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.