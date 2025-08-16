Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 68. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupası maçları dolayısıyla ertelenen ilk hafta mücadelesinin ardından ligde 2025-2026 sezonuna 2. haftada Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

Ligde 67 sezonu geride bırakan siyah-beyazlı futbol takımı, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Süper Lig'de en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0 ile Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 230 maçta 1203 galibiyet, 606 beraberlik, 421 yenilgi alırken 3669 gol atıp kalesinde 1949 gol gördü.

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 67 sezonluk performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
6722301203606421366919493772

Beşiktaş'ın "en"leri

Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1981-82, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2008-09, 2015-16, 2016-17, 2020-21

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-57 ve 1957-58 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağladı.

En iyi sezonu: 1991-1992 (Şampiyon)

OGBMAYP
30237-582076

En kötü sezonları: 1975-1976, 1979-1980 (11'inci)

SezonOGBMAYP
1975-1976305178253227
1979-1980308139252729

En çok kazandığı sezon: 1959-60 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-76 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-76 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-96 (34 maçta 3 beraberlik)

En çok mağlup olduğu sezon: 2023-24 (38 maçta 14 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 2020-21 (40 maçta 89 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-73 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezonlar: 1959-60 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-13 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-90)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-81)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-90), 8-2 Altay (1994-95), 7-3 Göztepe (2002-03)

En iyi gol averajı: 1996-97 (+62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-76 (-7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

Lig performansı

Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 67 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

-

14

8

2

4

22

17

18

1959-60

Şampiyon

38

29

7

2

68

15

65

1960-61

3

38

22

11

5

61

26

55

1961-62

3

38

16

16

6

48

24

48

1962-63

2

42

29

10

3

92

27

68

1963-64

2

34

22

8

4

57

19

52

1964-65

2

30

16

9

5

46

17

41

1965-66

Şampiyon

30

20

8

2

52

16

48

1966-67

Şampiyon

32

16

13

3

44

15

45

1967-68

2

32

15

12

5

42

24

42

1968-69

3

30

14

10

6

30

20

38

1969-70

9

30

10

10

10

26

26

30

1970-71

6

30

10

13

7

31

20

33

1971-72

4

30

12

10

8

28

23

34

1972-73

6

30

9

13

8

14

18

31

1973-74

2

30

13

14

3

34

19

40

1974-75

5

30

11

11

8

29

24

33

1975-76

11

30

5

17

8

25

32

27

1976-77

4

30

13

7

10

35

24

33

1977-78

5

30

12

8

10

33

29

32

1978-79

9

30

10

9

11

33

32

29

1979-80

11

30

8

13

9

25

27

29

1980-81

5

30

12

7

11

27

33

31

1981-82

Şampiyon

32

14

16

2

38

17

44

1982-83

5

34

16

7

11

49

30

39

1983-84

4

34

17

10

7

40

21

44

1984-85

2

34

19

12

3

49

19

50

1985-86

Şampiyon

36

22

12

2

65

21

56

1986-87

2

36

23

7

6

67

26

53

1987-88

2

38

22

12

4

68

29

78

1988-89

2

36

25

8

3

81

21

83

1989-90

Şampiyon

34

23

6

5

77

20

75

1990-91

Şampiyon

30

20

9

1

63

24

69

1991-92

Şampiyon

30

23

7

0

58

20

76

1992-93

2

30

19

9

2

68

23

66

1993-94

4

30

16

6

8

58

30

54

1994-95

Şampiyon

34

24

7

3

80

26

79

1995-96

3

34

22

3

9

74

46

69

1996-97

2

34

22

8

4

88

26

74

1997-98

6

34

13

9

12

56

40

48

1998-99

2

34

23

8

3

58

27

77

1999-00

2

34

23

6

5

74

27

75

2000-01

4

34

19

7

8

68

48

64

2001-02

3

34

18

8

8

69

39

62

2002-03

Şampiyon

34

26

7

1

63

21

85

2003-04

3

34

18

8

8

65

45

62

2004-05

4

34

20

9

5

70

39

69

2005-06

3

34

15

9

10

52

39

54

2006-07

2

34

18

7

9

43

32

61

2007-08

3

34

23

4

7

58

32

73

2008-09

Şampiyon

34

21

8

5

60

30

71

2009-10

4

34

18

10

6

47

25

64

2010-11

5

34

15

9

10

53

36

54

2011-12

4

40

16

12

12

55

47

60

2012-13

3

34

16

10

8

63

49

58

2013-14

3

34

17

11

6

53

33

62

2014-15

3

34

21

6

7

55

32

69

2015-16

Şampiyon

34

25

4

5

75

35

79

2016-17

Şampiyon

34

23

8

3

73

30

77

2017-18

4

34

21

8

5

69

30

71

2018-20193341987724665
2019-202033419510594062
2020-2021Şampiyon402668894484
2021-202263815149564859
2022-20233362394783678
2023-202463816814524756
2024-202543617118593662

NOT: 2011-12 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
