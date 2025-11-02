Beşiktaş'ın Kötü Performansı Devam Ediyor
Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu ve Süper Lig'de son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta tek galibiyeti bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybeden Kartal, Galatasaray ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde tek galibiyetini Konya Spor maçında aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel