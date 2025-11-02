Beşiktaş'ın Kötü Performansı Devam Ediyor

Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta tek galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye kaybeden Kartal, Galatasaray ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde tek galibiyetini Konya Spor maçında aldı. - İSTANBUL