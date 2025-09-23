Haberler

Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Birçok önemli oyuncu forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın, yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Kayserispor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların Kayserispor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da, Kayserispor maçı öncesinde statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı devam eden Salih Uçan ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu'nun da görev alması beklenmiyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların fazla olması sebebiyle genç oyuncular; Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i de kamp kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş'ın, Kayserispor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Mert Hakan'ı zora sokacak görüntü

Saran bu görüntüyü izlemesin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.