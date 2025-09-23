Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın, yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Kayserispor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlıların Kayserispor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Kartal'da, Kayserispor maçı öncesinde statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı devam eden Salih Uçan ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Mustafa Hekimoğlu'nun da görev alması beklenmiyor.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, eksik oyuncuların fazla olması sebebiyle genç oyuncular; Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i de kamp kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş'ın, Kayserispor müsabakası kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu" - İSTANBUL