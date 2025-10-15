Beşiktaş'ın Kartal Yuvası 2026 Koleksiyonu Tanıtıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'nın 2026 yılı ilkbahar-yaz koleksiyonu gerçekleştirilen defileyle tanıtıldı.

Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, kulüp ikinci başkanı Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri Çağatay Abraş, Mehmet Sarımermer ve Zahide Esra Sayın ile bayi temsilcileri ve davetliler katıldı.

Hakan Daltaban, Beşiktaş'ın çok büyük bir marka olduğunu belirterek, "Anadolu'da camiamızla buluşan iki enstrümanımız var. Biri derneklerimiz, diğeri Kartal Yuvalarımız. Geçmiş dönemde çok değerli yönetim kurulu üyesi kardeşimiz Toygun Batallı vardı. Çok güzel hizmetleri oldu. Onu hiç aratmayacak, çalışmaktan gurur duyduğum, sonuç odaklı, çok güçlü bir yönetim kurulu üyesi kardeşim var: Mehmet Sarımermer. Onu bu görevde gördüğüm için çok mutluyum. Yönetim kurulu olarak Beşiktaş camiasında işimiz zor. Bir taraftan operasyonuyla, bütçesiyle bir holding yönetiyoruz. Bir taraftan da camia yönetiyoruz. Burayı ne holding yönetir gibi ne de camia yönetir gibi yönetebiliriz. Burayı sizlerle yaşayarak, camiadan kopmadan, kulübün menfaatlerini göz ardı etmeden yönetmek istiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Arkadaki emeği, mücadeleyi biliyorum. Görüş alış verişinde olacağız. Umarım yoğun siparişlerle güzel bir dönem başlar." diye konuştu.

Futbol takımında ve diğer branşlarda birliktelik ve takım ruhuyla başarılara ulaşacaklarını anlatan Daltaban, şunları kaydetti:

"Maalesef aidiyet döneminde taraftarlarımızın üzüldüğü dönemler oldu. Bu saatten sonra Beşiktaş'ta gerçekten ruhunu ortaya koyan, mücadeleyi esirgemeyen, sözlerini tutan ve takım olma olgusundan vazgeçmeyen bir dönem göreceğiz. Takım olmadan hiçbir başarı elde edilmiyor. Bu iş hayatında da öyle. Futbol takımında başkanımız mücadele gücünü ortaya koyacak ekip oluşturmak için bir kazıma operasyonu yaptı. Çok değerli bir hocamız var. Arkada da vazgeçmeyen bir takım ruhu var. Camianın içindeyiz. Ortak paydayı bulmak ve sonuç üretmek için buradayız. Bol, bereketli bir sezon olsun."

Mehmet Sarımermer: "Amacımız 365 gün güçlü bir marka olmak"

Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Kartal Yuvası'nı sadece Beşiktaşlıların değil herkesin yakından takip ettiği bir marka yapmak istediklerini belirtti.

Sarımermer, 250'nin üzerinde yeni ürünü tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Beşiktaşlı olmak sadece takım tutmak değildir. Beşiktaşlı olmak bir duruşu, bir geçmişi, bir kültürü sahiplenmektir. Armamızdaki ay-yıldız sadece bir simge değil, bu kulübün tarihini, asaletini ve sorumluluğunu simgeler. Bu sorumluluk bilinciyle Beşiktaş'a değer katmak, kulübümüzü hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çok çalışıyoruz. Değerli iş ortaklarımız bu yapının değerli parçasısınız. Sizler sadece bir ürünü satmıyor, bulunduğunuz bölgelerde Beşiktaş'ımızı temsil ediyorsunuz. Kartal Yuvası mağazaları Beşiktaşlıların mağazasıdır. Orası sadece bir mağaza değil, orada bir duygu ve kültür yaşar. Bütün süreçlerimizi yeniliyoruz. Amacımız sadece maç günlerinde değil 365 gün güçlü bir marka olmak." ifadelerini kullandı.

Amatör branşları desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Mehmet Sarımermer, "Yeni koleksiyonlarımızla marka kimliğimizi güçlendireceğiz, sektörde fark yaratacağız. Kartal Yuvası'nı sadece Beşiktaşlıların değil herkesin çok yakından takip ettiği bir marka yapmak da hedeflerimizin arasında. Sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuklarımıza Beşiktaşlılığı öğretmeye, katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu görevi bana layık gören başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. İki ay önce görevi devraldığım selefim Toygun Batallı'ya da desteklerinden dolayı teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, gerçekleştirilen defileyle sona erdi.