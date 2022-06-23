Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı açıklandı Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlı kulüpte yapılan bilgilendirmeye göre, futbol A takımının hazırlık maçı programı belli oldu. 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak siyah-beyazlı takım, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle: 9 Temmuz Cumartesi: 16.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı) 12 Temmuz Salı: 16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena) 15 Temmuz Cuma: 18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena) 23 Temmuz Cumartesi: 19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia) 26 Temmuz Salı: 19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia) 30 Temmuz Cumartesi: 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park) Not: Verilen müsabaka saatleri, yerel saatlerdir. AA / Murat Kaya - Spor Avusturya Beşiktaş İspanya Futbol Spor Haberler

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