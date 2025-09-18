Haberler

Beşiktaş'ın Göztepe Maçı İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Kırmızı kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncular kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
