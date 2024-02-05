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Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a kiralandı

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Beşiktaş, Emrecan Bulut'un sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu. Bulut'a yeni kulübünde başarılar dileriz.

Beşiktaş'ta genç orta saha oyuncusu Emrecan Bulut, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.

Beşiktaş, sezon başında Somaspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Bulut'un sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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