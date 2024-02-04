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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy Süper Lig'de en golcü oyuncu

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Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında attığı gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. Genç oyuncu, ligde siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında attığı gollerle Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. Genç oyuncu, ligde siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Bu müsabakada siyah-beyazlıların golü 44 ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy'dan geldi. Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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