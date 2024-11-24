Beşiktaş'ın Galibiyet Hasreti 4 Maça Çıktı

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. Kartal, ligde oynadığı son 4 müsabakada Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar son olarak da Göztepe'ye sahasında 4-2 mağlup olarak oynadığı son 4 lig mücadelesinde yalnızca 1 puan toplayabildi. - İSTANBUL