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Beşiktaş'ın Galatasaray'a Karşı Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Beşiktaş'ın Galatasaray'a Karşı Galibiyet Hasreti Devam Ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak, Aslan'a karşı dış sahadaki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Bu süreçte RAMS Park'ta oynadığı son 5 maçı kaybeden Beşiktaş, 15 gol yerken yalnızca 5 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın, RAMS Park'taki galibiyet hasreti de 8 maça çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçla Kartal'ın, Aslan'a karşı dış sahadaki kötü serisi de devam etti. Siyah-beyazlılar, rakibine konuk olduğu son 8 maçta galibiyetle tanışamadı. Ayrıca RAMS Park'taki son 5 mücadelenin tamamını kaybeden Beşiktaş, attığı 5 gole karşılık, filelerinde 15 gol gördü.

Beşiktaş'ın, Galatasaray'a konuk olduğu son 8 müsabakanın sonuçları şöyle:

2017-2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018-2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019-2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

2020-2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

2021-2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2023-2024

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2024-2025

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

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