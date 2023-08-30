Beşiktaş'ın futbolcusu Amir Hadziahmetovic: Yarınki maçta galibiyet için oynayacağız

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Amir Hadziahmetovic, yarın Dinamo Kiev karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi. Hadziahmetovic, takımın iyi bir performans sergilediğini ve her oyuncunun iyi oynayacağını belirtti.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Amir Hadziahmetovic, yarın Dinamo Kiev karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Amir Hadziahmetovic, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yarınki maçta galibiyet için oynayacağız"

İlk maçta güzel bir galibiyet aldıklarını ama istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Hadziahmetovic, "Bu hafta yapamadığımız şeylere çalıştık ve odaklandık. Yarınki maçta galibiyet için oynayacağız. İyi bir takımız. Orta sahada birbirimizi tanıyoruz ve birlikte oynadıkça daha iyi oynuyoruz. Orta saha takımın kalbidir. Bu sezon iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum, geçen sene de iyi işler yapmıştık. Umarım böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Kim oynarsa oynasın iyi şekilde oynayacaktır"

Masuaku ve Amartey'in sakatlıklarından dolayı yarın savunma hattının değişeceğinin hatırlatılması üzerine Bosna-Hersekli futbolcu, "Bükreş'te zemin beklediğimiz gibi değildi. Pas trafiğini istediğimiz gibi yapamadık. Bunlar bahana değil ama içeride, kendi sahamızda daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın her oyuncusu iyidir. Kim oynarsa oynasın iyi şekilde oynayacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL