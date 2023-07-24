Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Al Sadd'a transfer oldu
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Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı. Transfer bedeli olarak 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel ödeneceği açıklandı. Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023