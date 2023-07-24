Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Al Sadd'a transfer oldu

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı. Transfer bedeli olarak 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel ödeneceği açıklandı. Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.