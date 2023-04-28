Beşiktaş'ın evinde ilk golü atarsa kaybetmiyor

Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 14 maçın 9'unda ilk golü atan taraf olan Beşiktaş, söz konusu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 14 maçın 9'unda ilk golü atan taraf olan Beşiktaş, söz konusu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, sahasında yenik duruma düştüğü 3 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. Kara Kartal'ın bu maçtaki en büyük avantajlarından biri de mücadelenin iç sahada oynanması. Ligde evinde son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlı ekip, Cimbom'a ise henüz Vodafone Park'ta kaybetmedi.

Taraftarının da desteğiyle rakipleri karşısında baskıyı arttıran Beşiktaş, ilk golü bulduğu müsabakalarda ise mağlubiyet görmüyor.

9 maçın tamamını kazandı

Kartal, bu sezon evinde 14 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların 9'unda ilk golü atan taraf olan siyah-beyazlı ekip, maçların tamamından galibiyetle ayrılmasını bildi.

Beşiktaş, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ilk golleri maçların ilk yarılarında buldu. Bu gollerin 4'ünü Cenk Tosun kaydederken, Salih Uçan, Masuaku, Muleka, Ghezzal ve Weghorst da 1'er kez fileleri sarstı.

Siyah-beyazlılar, ayrıca 9 maçta toplam 24 gole imza attı.

Beşiktaş'ın sahasında yenik duruma düştüğü 3 karşılaşma var. Kara Kartal, ilk golü yediği mücadelelerde sadece Giresunspor'u mağlup etti. Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ve Antalyaspor ile ise golsüz berabere kalırken, Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle de 3-0 hükmen galip sayıldı. - İSTANBUL