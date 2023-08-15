Beşiktaş'ın eski oyuncusu N'Koudou, Suudi Arabistan'a transfer oldu

Beşiktaş'ın ayrıldığı Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Koudou, Beşiktaş'ta lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile anlaştı.

Damac Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Nantes, Olimpik Marsilya, Tottenham, Burnley ve Monaco takımlarının formasını giyen N'Koudou, 2019 ile 2023 yılları arasında oynadığı Beşiktaş'ta lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.