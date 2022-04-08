Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in acı günü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın eski genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil'in bugün hayatını kaybeden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah vefat eden Ürkmezgil'in cenazesine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Fikret Orman, spor ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Füsun Ürkmezgil, Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.