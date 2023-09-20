Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında Club Brugge ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl kadroda yer almazken, UEFA listesinde bulunmayan Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler de yer almadı.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçının kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Club Brugge maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Belçika'nın Brugge kentine hareket etti. Kafilede Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl yer almadı. Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA listesinde bulunmuyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle;

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."