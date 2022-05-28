Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu - Haberler

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Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş Kulübü olağan idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi.

Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerini bilgilendirdi.

Tuncel, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğunu söyledi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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