Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL

- Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL

İSTANBUL - Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Beşiktaş'ta Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğunu açıklandı.