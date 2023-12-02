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Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL

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Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.

- Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL

İSTANBUL - Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Beşiktaş'ta Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 TL olduğunu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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