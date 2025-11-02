Beşiktaş'ın Borcu 17 Milyar 731 Milyon TL Olarak Açıklandı

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda toplam borcunun 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda söz alan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, toplantıya katılan kongre üyelerine mali konularda bilgi vererek siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olduğunu belirtti. - İSTANBUL