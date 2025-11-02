Beşiktaş'ın Borcu 17.7 Milyar TL Olarak Açıklandı

Beşiktaş Kulübünün 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda mali konularla ilgili bilgi veren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olduğunu söyledi.