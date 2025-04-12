Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Bir anne yakamdan tutup 'evladım ölsün istiyorum' dedi"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Beşiktaş'ın Borcu 15 Milyar TL'yi Aştı

Beşiktaş'ın Borcu 15 Milyar TL'yi Aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün 31 Aralık 2024 itibarıyla toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğunu açıkladı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.