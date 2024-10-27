Beşiktaş'ın Borcu 12 Milyar TL'yi Aştı
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün toplam borcunun 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL olduğu, net borcunun ise 8 milyar 429 milyon TL olarak belirlendiği açıklandı.
- Beşiktaş'ın borcu açıklandı
İSTANBUL - Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda toplam borcunun 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL, net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğu açıklandı.
Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Toplantıda söz alan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL olduğunu belirtti.
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu belirtti.