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Beşiktaş'ın Borcu 12 Milyar TL'yi Aştı

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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün toplam borcunun 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL olduğu, net borcunun ise 8 milyar 429 milyon TL olarak belirlendiği açıklandı.

- Beşiktaş'ın borcu açıklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda toplam borcunun 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL, net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Toplantıda söz alan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 12 milyar 271 milyon 873 bin 83 TL olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul ise siyah-beyazlı kulübün net borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın Borcu 12 Milyar TL'yi Aştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

Beşiktaş Ekonomi Finans Spor

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