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Beşiktaş'ın Borcu 10 Milyar 638 Milyon TL Olarak Açıklandı

Beşiktaş'ın Borcu 10 Milyar 638 Milyon TL Olarak Açıklandı
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Beşiktaş Kulübü'nün borcu, 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olarak açıklandı. Divan Kurulu toplantısında eski yöneticilerin mali açıdan kulübe verdiği zararlar konuşuldu ve mevcut takım hakkında olumlu değerlendirmeler yapıldı.

Beşiktaş'ın borcu 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olarak açıklandı

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verirken borcun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise geçmiş yönetimin mali açıdan kulübe verdiği zararlardan bahsederek, "Okul takımında oynatmayacağımız adamları o performanslarla Beşiktaş'a milyon euro'larla aldılar. Ondan sonra çekip gittiler. Ama faturayı camia ödüyor. İstanbulspor'dan alınan genç bir futbolcu vardı, ismini bile hatırlamıyorum. Valerien Ismael döneminde Alanyaspor maçında 35-40 metreden faul yaptı. 'Eyvah bu gol olursa maç gider' dedim. Gol oldu, atıldı. Maç gitti. Koskoca Beşiktaş takımının antrenörü Ismael, hakeme bitir diye işaret yapıyor. Hepsini geçtim futbolcu ortada yok ama futbolcuya 2.5 milyon euro ödediler, yüzde ellisine. Kendi paranızla neden ödemiyorsunuz, Beşiktaş'ın parasıyla ödüyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Ondan sonra da çekip gidiyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok. Var mı böyle bir yeryüzü düzeni. Başkanımıza da söyledim, bu paraların peşine düşmeniz lazım diye" açıklamalarında bulundu.

Toplantıda aldığı sözde ezeli rakiplere göre daha kaliteli bir ekibe sahip olduklarını vurgulayan Yamantürk, "Yol kazası yapmazsak şampiyon oluruz" dedi.

Tevfik Yamantürk, "Takımımız keyif veriyor. Değerli rakiplerimizi de izliyorum. Üslubumu bağışlayın; motor gaz yemiyor, yürümüyorlar. Yol kazası yapmazsak şampiyon oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Ekonomi Futbol Finans Spor

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