Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde ilk 6 sandıkta Ahmet Nur Çebi önde - Haberler

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, oy sayımlarına geçildi.

Şu ana kadar 6 sandık açılırken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi seçimi önde götürüyor. İlk 6 sandık itibariyle 1169 oy kullanılırken, 1040 oy geçerli oldu. Ahmet Nur Çebi 780, Fuat Çimen ise 260 oy aldı. 112 boş oy kullanılırken, 17 oy ise geçersiz sayıldı.