Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde ilk 6 sandıkta Ahmet Nur Çebi önde - Haberler

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde ilk 6 sandıkta Ahmet Nur Çebi önde
Demirören Haber Ajansı - Olgucan Kalkan - Spor
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Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, oy sayımlarına geçildi.
Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, oy sayımlarına geçildi.
Şu ana kadar 6 sandık açılırken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi seçimi önde götürüyor. İlk 6 sandık itibariyle 1169 oy kullanılırken, 1040 oy geçerli oldu. Ahmet Nur Çebi 780, Fuat Çimen ise 260 oy aldı. 112 boş oy kullanılırken, 17 oy ise geçersiz sayıldı.
Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor